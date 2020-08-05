Пьяный водитель сбил двух женщин в Москве. Есть погибшие

На юго-востоке Москвы пьяный водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе. Об этом «360» сообщила пресс-служба столичного МВД.

Инцидент произошел по адресу Батайский проезд, дом 23. В результате происшествия одна из сбитых женщин скончалась, уточнил источник «360» в экстренных службах.

«Автомобиль BMW совершил наезд на двух пешеходов на пешеходном переходе. В результате один пешеход скончался. Другой доставлен в реанимацию», — подтвердили в МВД.

По словам источника, у водителя в крови обнаружили 1,26 промилле алкоголя.