24 марта 2021, 16:54
Пьяный водитель сбил двух девушек во Владимирской области
Произошло ДТП в городе Камешково во Владимирской области. Мужчина сбил двух девушек и уехал. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Спустя некоторое время водитель был задержан. Выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии. Он признался в содеянном. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Москве полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП на севере столицы, в результате которого погибли две женщины.