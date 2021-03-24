Пьяный водитель сбил двух девушек во Владимирской области

Произошло ДТП в городе Камешково во Владимирской области. Мужчина сбил двух девушек и уехал. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Спустя некоторое время водитель был задержан. Выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии. Он признался в содеянном. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП на севере столицы, в результате которого погибли две женщины.