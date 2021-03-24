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    24 марта 2021, 16:54

    Пьяный водитель сбил двух девушек во Владимирской области

    Дарья Морозова

    Произошло ДТП в городе Камешково во Владимирской области. Мужчина сбил двух девушек и уехал. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Спустя некоторое время водитель был задержан. Выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии. Он признался в содеянном. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее в Москве полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП на севере столицы, в результате которого погибли две женщины.