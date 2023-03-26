Происшествия 26 марта 2023, 05:40 Пьяный водитель сбил двух детей в Тынде — ГИБДД ГИБДД: пьяный водитель в Тынде сбил двух детей, 10-летняя девочка погибла на месте аварии Pixabay

Читать 360tv в

Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух детей в Тынде и попытался скрыться с места преступления. Девочка 10 лет погибла на месте ДТП, 13-летний мальчик тяжело ранен. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Амурской области в Telegram-канале.

Авария произошла 25 марта на улице Дина Рида. Водитель автомобиля Nissan Note был в состоянии в алкогольного опьянения, из-за чего наехал на двух несовершеннолетних пешеходов, которые находились на обочине. Нарушитель попытался скрыться с места ДТП, но был задержан.

Реклама

«В результате аварии один из пешеходов, девочка 2012 года рождения, от полученных травм скончалась на месте, а мальчик 2010 года рождения с тяжелыми травмами доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

В отношении 35-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека и оставление места происшествия. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, и следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу. За ходом расследования следят сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.

Ранее в Таганроге двое детей попали под колеса автомобиля. Пешеходы надеялись, что успеют перебежать дорогу. Пострадавших экстренно госпитализировали