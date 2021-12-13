Пьяный водитель сбил девочку в Крыму

В крымском селе Краснолесье джип Acura MDX под управлением пьяного 38-летнего водителя сбил двух детей на обочине. Погибла 14-летняя девочка. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Сбив детей, машина продолжила движение и въехала еще в стоящий на обочине Ford Transit. Обоих сбитых детей доставили в больницу. Травмы девочки оказались смертельными. Мальчика врачам удалось спасти. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.