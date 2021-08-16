Пьяный водитель сбил женщин с коляской в Ивановской области

Пьяный водитель сбил женщин с коляской в поселке Нерль Тейковского района 15 августа. Об этом сообщил «Царьград».

Водитель автомобиля Daewoo Matiz врезался в двух женщин, которые гуляли с коляской по улице Ленина. В результате ДТП четырехлетний мальчик получил травму головы. Его госпитализировали. Женщин также направили в больницу, у них зафиксировали множественные травмы.

Сначала мужчина покинул место ДТП, однако затем вернулся. Следователи обнаружили в его крови алкоголь (0,519 мг/л). Также он водил без прав, а машина не была зарегистрирована.