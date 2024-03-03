Происшествия 03 марта 2024, 19:39 Пьяный водитель с ребенком в автомобиле устроил погоню в Екатеринбурге Baza: в Екатеринбурге машина с ребенком слетела с трассы при полицейской погоне РИА «Новости»

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Пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников полиции в Екатеринбурге. В какой-то момент его автомобиль перевернулся, в нем находился подросток, сообщил Telegram-канал Baza.

«‎Погоня началась на Сибирском тракте. Водитель Land Cruiser игнорировал требования полиции и продолжал гнать по трассе. Потом выехал на встречку, поэтому патрульные открыли огонь»‎, — указали в публикации.

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Когда Land Cruiser с пробитыми задними колесами пытался затормозить, то попал в кювет и опрокинулся. В салоне вместе с водителем была 15-летняя девушка. Она не пострадала. В отделе полиции на лихача составили административный протокол.

По данным канала, нарушителем оказался местный бизнесмен, который ехал в машине со своей несовершеннолетней дочерью. У мужчины при себе не было прав, за руль он сел пьяным.

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