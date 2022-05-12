Пьяный водитель разбил три машины на западе Москвы. Видео

Крупное ДТП с участием четырех машин произошло на улице Барклая в Москве. По предварительным данным, аварию спровоцировал нетрезвый водитель на Renault Duster, сообщил источник «360».

По информации источника, ДТП произошло в районе дома № 22. Мужчина за рулем Duster сначала выехал на встречную полосу, там столкнулся со Skoda. От удара она отлетела в Ford, который стоял на парковке, после этого Duster врезался в ехавшую по встречке машину Lada.

«У виновника ДТП обнаружили 1,26 промилле алкоголя», — отметил источник. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства аварии уточняются.