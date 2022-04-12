Пьяный водитель пытался уйти от полиции, устроив «гонки» в Оренбургской области

В Оренбургской области пьяный водитель, пытаясь уйти от полиции, устроил «гонки». Остановить мужчину удалось в Башкирии.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на региональное УМВД, «гонка» началась в селе Троицкое, когда подозрительную Lada Vesta попытались остановить полицейские.

Вместо того, чтобы остановиться, водитель нажал на педаль газа и помчался вперед, постоянно создавая аварийные ситуации и игнорируя требования полицейских об остановке.

В результате нарушителя удалось остановить уже на территории Башкирии, в селе Каскиново. При проверке документов водителя стало ясно, что он пьян. Но от медосвидетельствования он отказался. В итоге, мужчина вменили сразу три протокола — за отказ остановиться, пройти медосвидетельствование и за езду по встречной полосе.