Происшествия 02 апреля 2024, 15:05 Пьяный водитель протаранил в Иванове композицию из флагштоков у автовокзала

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На Лежневской улице на кольце недалеко от автовокзала пьяный водитель протаранил композицию из флагштоков и снес часть из них. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ивановской области.

Минувшей ночью пьяный мужчина сел за руль Daewoo. На кольце он не справился с управлением и врезался во флагштоки. Прибывшие на место полицейские составили протоков в отношении нарушителя, его грозит штраф и лишение прав.

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