Эксклюзив 22 июня 2023, 23:35 Пьяный водитель попытался спрятаться от полицейских в кустах пионов в Кирове Полицейские в Кирове задержали пытавшегося спрятаться в пионах пьяного водителя

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Полицейские задержали пьяного водителя при попытке спрятаться в кустах пионов в Кирове. Об этом «360» сообщили в областном УГИБДД УМВД.

Необычный побег попал на камеру видеонаблюдения. По предварительным данным, мужчина выпивал вместе с друзьями около автошколы. Его приятели поехали домой на такси, а сам он решил добраться на своей машине.

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Это заметили полицейские, которые остановили автомобиль. Водитель выскочил из салона и бросился бежать. Он помчался через дворы, а после увидел большой куст пионов, в котором и попытался спрятаться от полиции. Несмотря на это, его нашли и доставили в отделение.

«Водитель нарушил пункт 2.7 Правил дорожного движения. За данное нарушение на водителя был составлен протокол за административное правонарушение. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет», — рассказали в ГИБДД.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали пьяного водителя Lada Priora, пытавшегося скрыться от стражей порядка. В попытке уехать шофер задел на своей машине два припаркованных авто.