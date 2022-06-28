Пьяный водитель попытался скрыться от полиции на трассе «Скандинавия»

На трассе «Скандинавия» сотрудники ДПС задержали пьяного автомобилиста, который попытался скрыться от них. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным издания, на 90-м километре дороги автоинспектора потребовали от водителя остановиться. Мужчина проигнорировал их требование и увеличил скорость. В результате полицейским пришлось применить табельное оружие и выстрелить по колесам авто. Мужчина потерял управление и выехал в кювет. Выяснилось, что он был пьян.