Пьяный водитель попытался скрыться от полиции на Ямале

В Новом Уренгое арестовали водителя, который управлял машиной в нетрезвом состоянии и попытался скрыться от автоинспекторов. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, в минувшую пятницу сотрудники ГИБДД потребовали от водителя Toyota остановиться. Однако автомобилист проигнорировал требование полицейских и предпринял попытку скрыться, но был задержан. Выяснилось, что мужчина пьян. Его арестовали на 10 суток. Водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав.