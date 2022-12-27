Происшествия 27 декабря 2022, 14:56 Пьяный водитель попытался скрыться от полицейских в Прикамье

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В Пермском крае сотрудники полиции задержали пьяного автомобилиста, который попытался скрыться от них. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

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Водителю подали сигнал об остановке, однако тот проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться. Во время погони он выпрыгнул из машины, но правоохранители в итоге поймали его. Задержанным оказался 41-летний житель Кургана, которого ранее лишили водительских прав за пьяную езду. Возбуждено уголовное дело.