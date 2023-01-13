13 января 2023, 17:29
Пьяный водитель попытался скрыться от полицейских на трассе Пермь — Екатеринбург
В Пермском крае сотрудники ДТП применили оружие во время погони за пьяным водителем. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на «МВД Медиа».
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться от преследования на трассе Пермь — Екатеринбург. Увидев экипаж ДПС, он выехал на полосу встречного движения, создавая угрозу жизни других участников дорожного движения.
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Чтобы остановить нарушителя ПДД, правоохранители приняли решение стрелять по колесам. Мужчину задержали, а после поместили его под арест на 14 суток.
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Пермский край
Полиция
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