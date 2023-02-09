Происшествия 09 февраля 2023, 16:49 Пьяный водитель попытался дать взятку полицейскому в Пензенской области

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Житель села Родники Пензенской области сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался от прохождения освидетельствования и попытался дать полицейскому взятку, сообщил сайт «Пенза-пресс».

Сотрудники ДПС остановили иномарку Honda, за рулем которой находился водитель в нетрезвом состоянии. Мужчина предложил полицейскому взятку, но тот отказался. Тогда водитель снова попытался договориться и положить в карман полицейского 11 тысяч рублей.

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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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