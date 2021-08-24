Пьяный водитель попал в больницу после ДТП под Новосибирском

Пьяный водитель попал в ДТП под Новосибирском. В результате его забрали в больницу. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД.

Мужчина не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в бензоколонку на трассе Р-256 рядом с населенным пунктом Керамкомбинат. Мужчина получил несколько черепно-мозговую травму, травму колена и ссадины руки и в результате попал в больницу. Позже выяснилось, что он был пьян.