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    31 августа 2022, 11:42

    Пьяный водитель попал в аварию на угнанном автомобиле в Красноярском крае

    Оксана Лавнюженко

    Полиция Красноярского края завела уголовное дело на местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения похитил автомобиль и попал на нем в аварию. Об этом написало ИА Nation News.

    По информации регионального управления ГИБДД, мужчина угнал автомобиль и протаранил столб ЛЭП в населенном пункте Уяр. Из-за сильного удара машину разорвало на две части.

    Отмечается, что водитель отделался лишь легким испугом и ушибами.

    Правоохранители также выяснили, что виновник аварии никогда не имел водительского удостоверения.