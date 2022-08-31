Пьяный водитель попал в аварию на угнанном автомобиле в Красноярском крае

Полиция Красноярского края завела уголовное дело на местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения похитил автомобиль и попал на нем в аварию. Об этом написало ИА Nation News.

По информации регионального управления ГИБДД, мужчина угнал автомобиль и протаранил столб ЛЭП в населенном пункте Уяр. Из-за сильного удара машину разорвало на две части.

Отмечается, что водитель отделался лишь легким испугом и ушибами.

Правоохранители также выяснили, что виновник аварии никогда не имел водительского удостоверения.