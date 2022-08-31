31 августа 2022, 11:42
Пьяный водитель попал в аварию на угнанном автомобиле в Красноярском крае
Полиция Красноярского края завела уголовное дело на местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения похитил автомобиль и попал на нем в аварию. Об этом написало ИА Nation News.
По информации регионального управления ГИБДД, мужчина угнал автомобиль и протаранил столб ЛЭП в населенном пункте Уяр. Из-за сильного удара машину разорвало на две части.
Отмечается, что водитель отделался лишь легким испугом и ушибами.
Правоохранители также выяснили, что виновник аварии никогда не имел водительского удостоверения.