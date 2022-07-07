Пьяный водитель попал в аварию и оставил умирать 14-летнего пассажира в Ставрополье

Серьезное ДТП произошло на трассе «Ставрополь — Александровское — Минеральные воды». Пьяный 18-летний водитель перевернулся и оставил умирать 14-летнего пассажира. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на городской портал «АТВмедиа».

По версии следствия, молодой человек, который находился за рулем отечественного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Из-за этого машина вылетела в кювет и перевернулась. При этом 14-летний пассажир получил серьезные травмы, однако виновник ДТП покинул место происшествия. Свидетели случившегося вызвали скорую, однако врачи не успели спасти жизнь подростка.

Сотрудники краевой Госавтоинспекции установили, что молодой человек, который управлял авто, не имел прав. Машина принадлежала его матери. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.