Происшествия 04 сентября 2023, 21:11 Пьяный водитель получил травмы в ДТП в Удмуртии

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ДТП произошло в Увинском районе Республики Удмуртия. Там водитель не справился с управлением. Об этом сообщил udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД по региону.

Авария произошла вечером 3 сентября 2023 года на 69-м километре автомобильной дороги Ижевск — Ува. Водитель ВАЗ-2121 «Нива» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, в результате водитель получил травмы. Его доставили в больницу.

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Выяснилось, что в момент происшествия мужчина был пьян.