Происшествия 20 января 2023, 17:09 Пьяный водитель получил 9 лет колонии за двух сбитых в Петербурге байкеров

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В Петербурге осудили водителя КамАЗа, который на Октябрьской набережной в октябре 2021 года сбил насмерть двух мотоциклистов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

Пьяный водитель внезапно решил развернуться через двойную сплошную, байкеры не успели уйти от столкновения. Один из мотоциклистов погиб на месте, другой скончался от полученных травм в больнице через два дня.

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Суд вынес приговор. Ближайшие девять лет и четыре месяца мужчина проведет в колонии. Кроме того, его лишили водительских прав на два с половиной года.

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