Пьяный водитель оставил четырехлетнюю девочку в машине с мертвыми родителями после ДТП

40-летний мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения на «Газели» выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. В протараненной машине находилась семья из трех человек: отец, мать и их дочь.

Родители скончались на месте, у девочки травмы. Водитель «Газели» скрылся с места ДТП, оставив девочку в машине.

На данный момент ребенка госпитализировали. Предполагаемый виновник аварии задержан. Ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.