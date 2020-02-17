17 февраля 2020, 14:30
Пьяный водитель оставил четырехлетнюю девочку в машине с мертвыми родителями после ДТП
Под Калугой пьяный водитель, устроивший ДТП, сбежал с места аварии. Он оставил в машине четырехлетнюю девочку с мертвыми родителями. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на местное СМИ.
40-летний мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения на «Газели» выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. В протараненной машине находилась семья из трех человек: отец, мать и их дочь.
Родители скончались на месте, у девочки травмы. Водитель «Газели» скрылся с места ДТП, оставив девочку в машине.
На данный момент ребенка госпитализировали. Предполагаемый виновник аварии задержан. Ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.