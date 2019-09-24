Пьяный водитель «Нивы» без прав попал в аварию в Башкирии

По данным издания, авария произошла на седьмом километре дороги Зилаир — Анновка. 55-летний водитель «Нивы» вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате столкновения травмы получила 60-летняя пассажирка авто.

Выяснилось, что виновник ДТП был пьян и не имел водительских прав. Кроме того, он использовал подложные госномера. В отношении нарушителя возбудили административное дело.