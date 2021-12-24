Пьяный водитель Nissan Expert упал в кювет в Забайкальском крае

Авария произошла на трассе «Могойтуй-Сретенск-Олочи» в Забайкальском крае. Пьяный водитель Nissan Expert и его пассажир чуть не лишились жизни. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

41-летний под воздействием алкоголя не справился с управлением и слетел с трассы. В результате автомобиль упал в кювет и перевернулся. Водитель и его пассажир получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.