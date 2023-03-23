23 марта 2023, 12:33
Пьяный водитель насмерть сбил женщину в Томской области
Смертельная авария произошла в городе Стрежевой Томской области. Под колеса иномарки попали две женщины, сообщил сайт «Московский Комсомолец».
Мужчина за рулем легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на тротуар. От полученных травм 69-летняя женщина скончалась на месте, вторая пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
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По данным Nation News, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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ДТП
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