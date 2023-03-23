Происшествия 23 марта 2023, 12:33 Пьяный водитель насмерть сбил женщину в Томской области

Читать 360tv в

Смертельная авария произошла в городе Стрежевой Томской области. Под колеса иномарки попали две женщины, сообщил сайт «Московский Комсомолец».

Мужчина за рулем легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на тротуар. От полученных травм 69-летняя женщина скончалась на месте, вторая пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Реклама

По данным Nation News, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Реклама