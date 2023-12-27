Происшествия 27 декабря 2023, 12:25 Пьяный водитель насмерть сбил женщину в Новосибирской области

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Пьяный водитель насмерть сбил женщину-пешехода в селе Ташара Мошковского района. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по Новосибирской области.

На улице Декабристов женщина шла вечером по краю проезжей части, когда ее сбил водитель Honda CR-V. Он скрылся с места ДТП, а пешеход погибла. Однако мужчину вычислили и задержали, оказалось, что он был пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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