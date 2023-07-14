Происшествия 14 июля 2023, 15:50 Пьяный водитель насмерть сбил женщину и корову в Удмуртии

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В Удмуртии произошло ДТП, в котором погибли 40-летняя женщина и корова. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на УГИБДД МВД республики.

Пьяный водитель Lada Granta врезался в женщину с коровой на трассе Игра – Глазов, от удара обеих отбросило на полосу встречного движения, где они попали под колеса Land Cruiser. Животное и его хозяйка скончались на месте. Кроме того, пострадала 39-летняя пассажирка отечественного авто. Проводится проверка.

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