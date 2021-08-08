Пьяный водитель насмерть сбил ребенка под Волгоградом и скрылся с места ДТП

Семилетний мальчик погиб под колесами «десятки» в Волгоградской области. Водитель легковушки был пьян и сбежал с места ДТП, бросив ребенка на дороге, сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, накануне, около в 20:40, водитель на ВАЗ-2110 ехал по улице Строительная и напротив дома №5 сбил мальчика, который перебегал дорогу.

Ребенок умер на месте, а водитель скрылся. Сотрудники ГИБДД оперативно задержали 45-летнего мужчину, который был за рулем легковушки. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В момент задержания мужчина занимался разборкой машины, чтобы скрыть повреждения от ДТП.

Сейчас проверка по факту случившегося продолжается. За оставление места ДТП со смертельным исходом водителю может грозить до семи лет лишения свободы.