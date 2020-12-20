20 декабря 2020, 10:38
Пьяный водитель насмерть сбил подростка под Омском
Пьяный водитель насмерть сбил подростка в поселке Большегривское Омской области. Об этом сообщили в МВД по Омской области.
Мужчина сидел за рулем Hyundai Santa Fe, он сбил 13-летнего мальчика. Ребенок получил серьезные травмы и умер до приезда скорой.
По данным ведомства, 37-летний водитель был пьян. Это доказывают показания алкотестера — 0,85 миллиграмма на литр. Заведено административное дело по статье «Управление автомобилем в состоянии опьянения». Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
Допустимая норма — не выше 0,16 промилле в выдыхаемом воздухе.
Ранее житель Ижевска, который переходил дорогу в неположенном месте, оказался под колесами двух машин. Пожилого пешехода увезли в больницу.