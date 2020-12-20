Пьяный водитель насмерть сбил подростка под Омском

Мужчина сидел за рулем Hyundai Santa Fe, он сбил 13-летнего мальчика. Ребенок получил серьезные травмы и умер до приезда скорой.

По данным ведомства, 37-летний водитель был пьян. Это доказывают показания алкотестера — 0,85 миллиграмма на литр. Заведено административное дело по статье «Управление автомобилем в состоянии опьянения». Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Допустимая норма — не выше 0,16 промилле в выдыхаемом воздухе.

Ранее житель Ижевска, который переходил дорогу в неположенном месте, оказался под колесами двух машин. Пожилого пешехода увезли в больницу.