10 апреля 2023, 15:40
Пьяный водитель насмерть сбил двух мальчиков в Ярославской области
В Рыбинске в Ярославской области пьяный водитель сбил двоих детей и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил RT.
Двое мальчиков, восьми и девяти лет, скончались на месте. Очевидцы смогли догнать и задержать 30-летнего водителя. Его передали полиции.
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Как добавил сайт mkset.ru, в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц». Отягчающими обстоятельствами будет также то, что мужчина оставил место аварии и был пьян.
ДТП
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