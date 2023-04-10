Происшествия 10 апреля 2023, 15:40 Пьяный водитель насмерть сбил двух мальчиков в Ярославской области

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В Рыбинске в Ярославской области пьяный водитель сбил двоих детей и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил RT.

Двое мальчиков, восьми и девяти лет, скончались на месте. Очевидцы смогли догнать и задержать 30-летнего водителя. Его передали полиции.

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Как добавил сайт mkset.ru, в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц». Отягчающими обстоятельствами будет также то, что мужчина оставил место аварии и был пьян.

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