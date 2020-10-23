Пьяный водитель на угнанной машине врезался в автобус, уходя от погони ДПС. Видео

Серьезное ДТП произошло в Москве на улице Жукова. Водитель на угнанной машине врезался в пассажирский автобус, уходя от погони ДПС.

Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий. На кадрах видно, что автомобиль марки BMW сильно поврежден — после столкновения у него оказалась раскурочена вся передняя часть. По неподтвержденной информации, эта машина числилась в угоне, а водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Водитель автобуса рассказал «360», что автомобиль уходил от преследования на огромной скорости — около 140 км/час. Он врезался сперва в пассажирский автобус, а затем зацепил автомобиль марки Skoda — как и общественный транспорт, легковая машина получила незначительные повреждения.

В результате столкновения четыре пассажира автобуса не пострадали. Сам водитель BMW получил травмы, его госпитализировали. Информации о его состоянии пока нет.

Ранее об этом ДТП сообщил источник в правоохранительных органах. По его данным, автомобиль врезался столб, когда уходил от преследования.