22 декабря 2022, 16:26
Пьяный водитель на Porsche Cayenne устроил смертельное ДТП в Ленобласти
Авария с участием пьяного водителя на Porsche Cayenne произошла на КАД в Ленинградской области. Один человек погиб, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Установлено, что виновник ДТП врезался сразу в две машины. Водитель одной из них скончался на месте происшествия. Другие подробности пока не известны.
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«Ведется расследование», — уточнили в пресс-службе.
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ДТП
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