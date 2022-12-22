Происшествия 22 декабря 2022, 16:26 Пьяный водитель на Porsche Cayenne устроил смертельное ДТП в Ленобласти

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Авария с участием пьяного водителя на Porsche Cayenne произошла на КАД в Ленинградской области. Один человек погиб, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Установлено, что виновник ДТП врезался сразу в две машины. Водитель одной из них скончался на месте происшествия. Другие подробности пока не известны.

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«Ведется расследование», — уточнили в пресс-службе.

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