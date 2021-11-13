Пьяный водитель на Lexus сбил трех пешеходов в Новосибирске

Три человека попали под колеса Lexus LX 470 в Новосибирске. Водитель за рулем иномарки был нетрезв. Он вылетел на тротуар и сбил пешеходов, которые стояли на остановке, сообщили в региональной ГИБДД.

Авария произошла на улице Одоевского. В результате пострадавшая женщина 1962 года рождения умерла на месте ДТП, два мужчины были госпитализированы, уточнило РИА «Новости».

Обстоятельства и причины случившегося выясняет следственно-оперативная группа. Водитель 1976 года рождения, который управлял Lexus, прошел освидетельствование. Оно показало, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне под машину попал мэр Петрозаводска Владимир Любарский. По его словам, это произошло на улице Ленина. Политика доставили в больницу, где выявили перелом ноги. Ему предстоит операция.