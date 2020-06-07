Пьяный водитель на авто врезался в остановкув Хабаровске. Погиб мальчик и его отец

В Хабаровске автомобиль влетел на полной скорости в остановку и перевернулся. В это время люди ожидали транспорт. В ДТП не обошлось без жертв.

Все произошло в Хабаровске накануне вечером, у перекрестка в районе улицы лейтенанта Орлова и Облачного переулка.

Молодой человек ехал на Toyota Premio и задел другую попутную машину. Авто занесло, и в итоге, не сбавляя скорости, оно проехало несколько десятков метров уже не по проезжей части.

«Toyota Premio продолжила неконтролируемое движение и проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора. После этого автомобиль наехал на дорожное ограждение, опрокинулся и наехал на двух пешеходов на остановке», — сообщили РИА «Новости» в управлении ГИБДД по Хабаровскому краю.

Трехлетний мальчик погиб сразу, а его отца увезли в больницу без сознания, но спасти 41-летнего мужчину не удалось.

Позже выяснилось, что водитель Toyota был пьян — это показали тесты на алкоголь. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в центре Москвы спорткар вылетел на тротуар на Новом Арбате. За рулем был топ-менеджер авиакомпании. В ДТП чудом никто не погиб и не пострадал.