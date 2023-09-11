Происшествия 11 сентября 2023, 16:23 Пьяный водитель Mercedes устроил ДТП в Краснодарском крае

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В Усть-Лабинском районе нетрезвый 29-летний мужчина за рулем Mercedes спровоцировал ДТП с шестью пострадавшими. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Водитель немецкой иномарки врезался в Mitsubishi Lancer. В результате сидевшая за рулем второй машины женщина и ее трое пассажиров, самому старшему из которых 11 лет, пострадали. Также потребовалась помощь враче и двум друзьям нетрезвого водителя. По факту ДТП начали проверку.

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