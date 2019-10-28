Пьяный водитель LADA Kalina сбил пешехода насмерть в Башкирии

По данным издания, авария произошла на улице Артема. 36-летний водитель LADA Kalina сбил мужчину, который попытался перебежать дорогу в неустановленном месте. Пешеход умер до прибытия неотложки. Водитель легковушки скрылся с места ДТП. Правоохранители задержали его. Выяснилось, что автомобилист был пьян. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.