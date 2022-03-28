Пьяный водитель Kia спровоцировал ДТП в Оренбурге

В Оренбурге в ходе ДТП с участием пьяного водителя на проезде Автоматики пассажир автомобиля получил травмы.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на УМВД по региону, Kia под управлением 25-летнего водителя выехала на встречную полосу, где в это время ехала «Лада Гранта». При столкновении получил травмы ее 34-летний пассажир. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Оказалось, что водитель Kia был пьян. Его ближайшая перспектива — лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей.