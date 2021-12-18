Пьяный водитель каршеринга устроил погоню от полиции в Екатеринбурге

Ночью в Екатеринбурге водитель на автомобиле каршеринга устроил погоню от полицейских. Лихач впоследствии не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся. Об этом со ссылкой на ГИБДД написал сайт E1.ru.

В полиции рассказали, что водитель Volkswagen Polo не стал останавливаться по требованию сотрудников ДПС, после чего они пустились за ним в погоню. Нарушитель набрал скорость около 160 километров в час и игнорировал красный сигнал светофора.

Но на Донбасской улице машина наехала на бордюрный камень. Авто перевернулось. С водителем в салоне находился его 19-летний приятель. Он не был пристегнут и при столкновении вылетел из авто на проезжую часть. Его госпитализировали с различными травмами. А на водителя составили административные протоколы.

Выяснилось, что за рулем находился 20-летний молодой водитель со стажем вождения всего один год. На месте аварии провели освидетельствование, которое показало, что мужчина был пьян. Теперь ему грозит ответственность как за нарушения правил, включая игнорирование требований полиции об остановке, так и за езду в нетрезвом виде.

Утром в субботу в Ярославской области опрокинулся автобус, перевозивший детей.