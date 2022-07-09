Пьяный водитель каршеринга сбил четырех женщин на остановке в Новосибирске

Водитель каршерингового Volkswagen Polo протаранил остановку общественного транспорта в Новосибирске, сбив четырех женщин. Одна из них погибла, остальных доставили в больницу, сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, за рулем иномарки был молодой человек, 2001 года рождения. Медосвидетельствование показало, что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

На месте ДТП на Ипподромской улице работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Они устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

По факту аварии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. В ближайшее время водителю изберут меру пресечения.