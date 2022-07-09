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    09 июля 2022, 09:02

    Пьяный водитель каршеринга сбил четырех женщин на остановке в Новосибирске

    Ольга Назаркина

    Водитель каршерингового Volkswagen Polo протаранил остановку общественного транспорта в Новосибирске, сбив четырех женщин. Одна из них погибла, остальных доставили в больницу, сообщили в региональном ГУ МВД.

    Пьяный водитель каршеринга сбил четырех женщин на остановке в Новосибирске

    По данным ведомства, за рулем иномарки был молодой человек, 2001 года рождения. Медосвидетельствование показало, что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

    На месте ДТП на Ипподромской улице работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Они устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

    По факту аварии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. В ближайшее время водителю изберут меру пресечения.