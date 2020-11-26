26 ноября 2020, 15:23
Пьяный водитель каршеринга подрался с велосипедистом в Петербурге
Пьяный мужчина за рулем каршерингового автомобиля не поделил дорогу с велосипедистом и полез в драку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.
Водитель зажал велосипедиста, из-за чего ему пришлось съехать на тротуар. После этого мужчина вышел из машины и устроил скандал с дракой. На место происшествия также подъехали другие велосипедисты.
Ранее произошла авария с участием иномарки и пешеходов на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге. В результате ДТП пострадали два ребенка