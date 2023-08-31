31 августа 2023, 19:41
Пьяный водитель из Архангельска сбил мать с грудным ребенком
В Архангельске 34-летний пьяный мужчина за рулем отечественной легковушки сбил женщину с ребенком. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные УМВД России по Архангельской области.
Мужчина двигался на ГАЗ-3110. На регулируемом пешеходном переходе он сбил женщину с 11-месячным ребенком, написал «Царьград».
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Пострадавшие получили травмы. Их доставили в больницу. Против водителя возбудили уголовное дело, передали «Дни.ру».
ДТП
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