Происшествия 31 августа 2023, 19:41 Пьяный водитель из Архангельска сбил мать с грудным ребенком

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В Архангельске 34-летний пьяный мужчина за рулем отечественной легковушки сбил женщину с ребенком. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные УМВД России по Архангельской области.

Мужчина двигался на ГАЗ-3110. На регулируемом пешеходном переходе он сбил женщину с 11-месячным ребенком, написал «Царьград».

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Пострадавшие получили травмы. Их доставили в больницу. Против водителя возбудили уголовное дело, передали «Дни.ру».