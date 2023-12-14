Происшествия 14 декабря 2023, 15:38 Пьяный водитель иномарки съехал в кювет на глазах у полицейских в Омской области

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Правоохранители задержали 35-летнего водителя Nissan Wingroad в Омской области. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, устроил ДТП. Об этом сообщил «Город 55» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в полицию поступила информация о нетрезвом автомобилисте на трассе Челябинск — Новосибирск. Экипаж ДПС смог найти подходящую под описание машину.

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В момент, когда стражи порядка направились к нарушителю, его иномарка улетела в кювет. В отношении гражданина составили административный протокол.