Происшествия

13 марта 2024, 16:10

Пьяный водитель «Газели» устроил ДТП с пострадавшим в Удмуртии

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В Удмуртии правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, инициатором которого стал пьяный автомобилист. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на отдел УГИБДД по региону.

Авария произошла в Кезском районе. Согласно данным ведомства, 46-летний водитель «Газели», находясь в нетрезвом состоянии, протаранил машину ВАЗ-2109, которая поворачивала налево.

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Водителю легковушки потребовалась госпитализация. Нарушителю ПДД грозит лишение прав и штраф.

ДТП

Удмуртия

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