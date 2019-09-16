Пьяный водитель едва не сбил мать с ребенком в Пензе

О странном поведении водителя Chevrolet Lanos полицейским сообщил бдительный житель Пензы. По его словам, мужчина явно находился в состоянии алкогольного опьянения. На одной из улиц города иномарка едва не врезалась в его машину, а затем при резком маневре чудом не сбила мать с ребенком, стоявших около перекрестка.

Сотрудники ГИБДД задержали указанный автомобиль, за рулем которого находится 33-летний водитель. Оказалось, что у мужчины нет прав. Тестирование также подтвердило, что он управлял транспортным средством пьяным. На него составили протокол об административном нарушении.