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    15 января 2021, 19:45

    Пьяный водитель чуть не сбил остановку в Севастополе

    Дарья Морозова

    Пьяный водитель вылетел на тротуар рядом с остановкой в Севастополе. Он снес ограждение, самокатную парковку и кипарисы. Об этом сообщил РИА ФАН со ссылкой на соцсети.

    Машина остановилась в несколько сантиметрах от витрины бара. Также она чудом не задела остановку и стоящих там людей.

    Автомобиль был сильно поврежден, как и самокаты. Точной информации о пострадавших нет.

    В ГУ МЧС по городу уточнили, что спасатели в этом ДТП участия не принимали.