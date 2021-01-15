15 января 2021, 19:45
Пьяный водитель чуть не сбил остановку в Севастополе
Пьяный водитель вылетел на тротуар рядом с остановкой в Севастополе. Он снес ограждение, самокатную парковку и кипарисы. Об этом сообщил РИА ФАН со ссылкой на соцсети.
Машина остановилась в несколько сантиметрах от витрины бара. Также она чудом не задела остановку и стоящих там людей.
Автомобиль был сильно поврежден, как и самокаты. Точной информации о пострадавших нет.
В ГУ МЧС по городу уточнили, что спасатели в этом ДТП участия не принимали.