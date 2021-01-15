Пьяный водитель чуть не сбил остановку в Севастополе

Машина остановилась в несколько сантиметрах от витрины бара. Также она чудом не задела остановку и стоящих там людей.

Автомобиль был сильно поврежден, как и самокаты. Точной информации о пострадавших нет.

В ГУ МЧС по городу уточнили, что спасатели в этом ДТП участия не принимали.