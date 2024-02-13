Происшествия 13 февраля 2024, 14:35 Пьяный водитель BMW спровоцировал массовое ДТП на Блюхеровском мосту в Екатеринбурге

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Массовая авария произошла на Блюхеровском мосту в Екатеринбурге. Предположительно, инициатором ДТП стал пьяный водитель иномарки BMW. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД города.

Согласно данным ведомства, при столкновении транспортных средств пострадала женщина, находившаяся за рулем автомобиля KIA. Нарушителя планируют привлечь к ответственности за управление машиной в нетрезвом виде.