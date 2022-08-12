Пьяный водитель BMW попытался скрыться от полиции в Набережных Челнах

В Набережных Челнах 36-летний водитель BMW, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел вечером в среду, 10 августа. Нарушитель ПДД во время погони врезался в Hyundai Solaris рядом с остановкой «Студенческая», а затем вылетел на встречную полосу движения.

На мужчину составили административный протокол по нескольким статьям. Его машина была отправлена на штрафстоянку.