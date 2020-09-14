Пьяный водитель без прав въехал в скорую в Приморье

В Приморском крае машина под управлением пьяного водителя без прав врезалась в скорую, которая от удара загорелась. В аварии пострадали четыре человека.

ДТП произошло возле поселка Врангель, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на ГИБДД Находки. Toyota на скорости вылетела на встречную полосу, где в это время ехал УАЗ скорой помощи. После столкновения машина с медиками загорелась. Огонь потушили оперативно прибывшие к месту аварии спасатели.

При столкновении четыре человека получили травмы разной степени тяжести, двоих из них пришлось госпитализировать. Обе машины получили серьезные повреждения.

В момент аварии асфальт в этом месте был мокрый. Водитель иномарки не только был пьян в момент происшествия, но никогда не имел прав и не учился водить машину. У него не было ОСАГО.

В отношении устроившего аварию мужчины составили сразу несколько административных протоколов: за отсутствие страховки, пьяную езду и нарушение ПДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего на трассе.