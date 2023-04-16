Эксклюзив 16 апреля 2023, 10:05 Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП на северо-востоке Москвы Источник «360»: ДТП с пятью автомобилями произошло на северо-востоке Москвы

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Пять автомобилей столкнулись на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, виновником массовой аварии стал нетрезвый водитель за рулем Lexus, сообщил источник «360». По его словам, у мужчины не было при себе водительского удостоверения.

Источник уточнил, что ДТП с пятью автомобилями произошла в районе перекрестка улицы Дежнева с Северным бульваром.

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«За рулем Lexus был пьяный водитель без прав, от освидетельствования он отказался», — отметил собеседник «360».

Он уточнил, что при столкновении машин никто не пострадал.

В начале апреля водитель без документов врезался в заправку в Пятигорске.