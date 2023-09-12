Происшествия 12 сентября 2023, 17:15 Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Пермском крае

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В Пермском крае произошло ДТП, в котором погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Пьяный водитель без прав сам сел за руль и взял пассажирку, 15-летнюю девочку. Однако он не справился с управлением и на трассе Пермь — Екатеринбург — Белая Гора срезался в ограждение. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте. По факту ДТП начали проверку.

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