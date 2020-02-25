25 февраля 2020, 14:58
Пьяный водитель без прав убил пассажира
Mitsubishi Lancer опрокинулся в Куюргазинском районе Башкирии. Пассажир автомобиля скончался от полученных травм. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном ГИБДД.
За рулем машины находился местный житель в возрасте 33 лет. По словам сотрудников Госавтинспекции, у него не было прав на управление автомобилем. Более того, на момент аварии мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Молодой человек на пассажирском сидении получил тяжелые травмы. Он скончался в больнице.