Пьяный водитель без прав убил пассажира

За рулем машины находился местный житель в возрасте 33 лет. По словам сотрудников Госавтинспекции, у него не было прав на управление автомобилем. Более того, на момент аварии мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Молодой человек на пассажирском сидении получил тяжелые травмы. Он скончался в больнице.